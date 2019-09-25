اليوم.. فصل التيار الكهربى عن زفتى للصيانة

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، بقيادة المهندس أشرف الحسينى، عن فصل التيار الكهربائي للمحول رقم 3 بمحطة محولات زفتى القديمة، اليوم الأربعاء، من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، وذلك لتغيير جهاز الإطفاء الذاتي للمحول، وإجراء بعض الصيانة على بعض مكوناته.



وأوضح الحسيني الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية المذكورة داخل مدينة زفتى ستكون مناطق: "مصنع نسيج زفتى، وشارع الجيش البحرى والقبلى، وعزبة الحصرى"، أما خطوط الريف فستشمل قرى: "سنباط، وحانوت، وسندبسط، وكفر العرب، عزبة الديب، ومحول عجيل، والمرشحة".



وناشد قطاع كهرباء شرق الغربية، المواطنيين فى الأماكن المذكورة تدبير احتياجاتهم وتوفير مصدر بديل خلال هذه المدة الزمنية.