ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، أمس الثلاثاء، من ضبط 2 طن و800 كيلو سلع تموينية مدعمة، قبل بيعها في السوق السوداء، بغرض التربح ماليًا.



تلقى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، إخطارًا يفيد بتمكن العقيد محمد نصحي وكيل مباحث الإدارة وضباط الإدارة، من ضبط 1.3 طن سكر تمويني مربوط صرفه على البطاقات التموينية بقصد تجميعه وإعادة طرحه بالسوق السوداء، وذلك داخل محل بقالة تمويني بشارع توت عنخ آمون، دائرة قسم ثاني طنطا، ملك المدعو "ر. م. ر" 55 سنة، مقيم نفس العنوان.



كما تم ضبط 1.5 طن سلع تموينية مدعمة داخل محل بقالة تمويني بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، ملك "م.أ" 38 سنة، ومقيم بذات القرية.



تم التحفظ على المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.