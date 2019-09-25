ندوة "مهارات التواصل البناء بين الآباء والأبناء" بمكتبة المستقبل

تحت عنوان "مهارات التواصل البناء بين الآباء والأبناء" تعقد في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بمكتبة المستقبل العامة بجسر السويس٬ ندوة تثقيفية تربوية٬ يقدمها الدكتور علي سليمان٬ أستاذ علم النفس الإرشادي٬ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.



ويشير الخبراء التربويين٬ إلي أن الإنصات الفعّال خطوة ضرورية في التربية الإيجابية لا غنى للمربي عنها.فكما أنّنا نخصّص أوقاتًا لشراء ما يحتاجه أبناؤنا، وللاهتمام بصحة أبدانهم ونظافتهم، فكذلك نحتاج إلى تخصيص وقت للإنصات لهم مهما قلّ هذا الوقت.



إنّ خمس دقائق ينصت فيها الأب لابنه قد جعله يتفادى تضييع ساعات طويلة في معالجة مشكلات ناجمة عن قلة التواصل أو مناقشة حالة توتر.



إن تخصيص خمس دقائق للطفل تعني أنك تودُّ التواصل مع ابنك وتحاول فهمه وتفهم حاجاته ورغباته وأنك تشعر به. وقبل هذا وذاك تعني أن تتقن فن الأخذ والعطاء، وتمهّد قلوب الأبناء وبصيرتهم للإنصات الفعال. وبمعنى أوضح إنّك تقوّي (الذكاء الوجداني) لديهم، والمعروف لدينا بالبصيرة.