"ملوى للموسيقى العربية" تبهر جمهور "كوم الحاصل" بالمنيا (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم فعاليات الأسبوع الثامن من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل "تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية"، لليوم الرابع على التوالي بفرع ثقافة المنيا "قصر ثقافة مغاغة" بقرية كوم الحاصل، والذى يستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.



تضمن اليوم العديد من الورش المتنوعة، منها ورشة حرف بيئية خيامية مع المدربة سعاد المهدي، وورشة تطريز بالجلود مع المدربة عزة محمد عبدالجابر، وورشة باتش ورك مع المدربة راندا يحيى، وورشة رسم جدارية تمثل رموز شعبية وتراثية للقرية مع الفنان شريف الجلاد، وورشة استنساخ للفنان معاوية.



كما قدمت فرقة ملوي للموسيقى العربية كوكتيل أغاني أداء جماعي على أنغام "وطنى حبيبي، ودارت الأيام" إسلام محمد، "القلب يعشق كل جميل" إيهاب جلال، "على عش الحب" ريهام علاء، "ع إللي جرى، أما براوة" أحمد محمد، تدريب وقيادة المايسترو تغريد محمد عبدالهادي.