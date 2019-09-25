محاضرة "نظرة الأديان لذوى الاحتياجات الخاصة" بثقافة المنوفية

ضمن برنامج التمكين الثقافي الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة عقدت محاضرة توعوية تثقيفية بعنوان "نظرة الأديان لذوي الاحتياجات" بقصر ثقافة السادات بفرع ثقافة المنوفية، وذلك بالمدرسة الصناعية.



الندوة حاضرها الشيخ أحمد الفقي، أشار فيها إلى أن الإسلام كفل الحقوق للمسلمين جميعا دون تفرقة وذوي الاحتياجات هم فصيل ضمن فصائل المجتمع، والإسلام حثنا على المساواة بينهم وبين الأسوياء، فالظلم محرم في الإسلام وذلك لأن الإسلام يحث على مكارم الأخلاق.



أقام بيت ثقافة سبك الضحاك ندوة لمناقشة كتاب "السموم البيضاء بين القانون والدين والقيم" ناقشه فضيلة الشيخ محمد شوقى عامر كبير أئمة بإدارة أوقاف الباجور وذلك بمدرسة سبك الثانوية، تناول فيها تعريف السموم البيضاء واثار التدخين والادمان على صحة الإنسان والمجتمع، ورأي الاديان السماوية في تحريم وتجريم الأدمان، ودور الشريعة الإسلامية فى الحفاظ على الإنسان وكيفية العلاج والوقاية.



كما نظم بيت ثقافة قويسنا ندوة عن "مكتبة الإسكندرية" حاضرتها نهلة قطب، أشارت فيها إلي مكتبة الإسكندرية القديمة وأنها عرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملَكية أو المكتبة العظمى، وهي كبرى مكتبات عصرها وأقدم مكتبة حكومية عامة في العالم القديم.



أقام بيت ثقافة سرس الليان ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "المكتبة والمدرسة والتلميذ" تأليف أحمد مصطفي النمر، إلقاها جمال السروى موجه أول مكتبات بالإدارة التعليمية بسرس الليان سابقا، بحضور عدد من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، أوضح فيها أهمية القراءة والإطلاع، حيث أن لها فوائد كثيرة في تفتيح العقل والمعرفة في كثير من المجالات الحياتية، فإذا كان الشعب هو المعلم الأول للثورة فإن العلم هو السلاح الذي يحقق النصر الثورى، وإذا كانت المدرسة تعطي مفتاح العلم، فإن المكتبة تعطي العلم نفسه.



ونظمت مكتبة الشاعر محمد عفيفي مطر برمله الانجب في الإطار الفني ورشة رسوم أطفال ومعرض فني بعنوان "الطبيعة" بحديقة الأمراء، تضمنت رسومات للأطفال ظهر فيها الجانب التعبيري عن المناظر الطبيعية والاشياء التي تجذب عين الاطفال مثل "الأشجار والنباتات"، وذلك باستخدام الاسكتش والفوم وقص ولزق، كما نظم بيت ثقافة الماي ورشة فنون تشكيلية باستخدام الألوان الخشبية والاسكتش الأبيض، وفي سياق متصل أعد بيت ثقافة الباجور لليوم الثالث علي التوالي ورشة فنية أشغال فنية إشراف حسن مصطفى كامل موجه التربية الفنية بالإدارة التعليمية بالباجور باستخدام الفوم والخيش الملون والجلد الملون.