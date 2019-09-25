حبس مدير شركة متهم بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من المواطنين

قررت النيابة العامة حبس مدير شركة ومهندس زراعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، علي خلفية اتهامهم الاستيلاء على 11 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب.



كان قد تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من 5 مواطنين بقيام "مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير"، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة، و"مهندس زراعي" - مقيم دائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، سبق اتهامه في قضية " إتلاف"، و"صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، سبق اتهامه في قضيتي " شيك - مبانٍ"؛ بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 11 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم، واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.



وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول والثاني حال وجودهما بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.



وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الثالث "جار ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.