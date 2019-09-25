تعيين اللواء شبل عبدالجواد نائبًا لرئيس حزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، قرارًا بتعيين اللواء شبل عبدالجواد عبدالرحمن نائبًا لرئيس الحزب للأمن.



وقال "موسى"، في بيان له، إن اللواء شبل عبد الجواد، هو رئيس الشرطة العسكرية السابق، ورئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الأفريقية، والمشرف العام على بحيرات مصر الشمالية، وواحد من أهم قاده الشرطة العسكرية في ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.



وأوضح رئيس حزب الغد، أن الحزب يحاول استكمال تشكيلاته ولجانه استعدادًا للانتخابات النيابية في الخريف من العام المقبل، مشددًا على أن الحرب يقوم بعمل اجتماعات دائمة بأمانة المحافظات للاستعداد إلى الانتخابات النيابية المقبلة.