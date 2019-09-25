اليوم.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بالثقافة الإندونيسية

يُنظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية٬ بالتعاون مع السفارة الإندونيسية بالقاهرة٬ فعالية اليوم الثقافي الإندونيسي، بحضور السفير الإندونيسي حلمي فوزي ووفد دبلوماسي رفيع المستوى مرافقًا له، وذلك في الساعة الحادية عشرة٬ من صباح اليوم الأربعاء٬ بالمسرح الصغير بمبنى قاعة المؤتمرات بالمكتبة.



تتضمن الفعالية أنشطة ثقافية ورقصات فنية تراثية إندونيسية، ومعرض للفن التراثي والأطعمة الإندونيسية، ومطبوعات المركز الثقافي الإندونيسي بمصر.



كما سيتم عرض فيلم ترويجي عن إندونيسيا، بجانب الفقرات الفنية التي سيعرض بعضًا منها بساحة المكتبة الخارجية، ﻛﻤﺎ سيضم البرنامج عرضًا تقديميًا عن أنشطة مكتبة الإسكندرية الثقافية.



ويأتي هذا الحدث توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتأكيدًا على الحراك الدولي للتنمية السياحية من خلال الثقافة والفنون.



يشار إلى أن إندونيسيا تتكون من أكثر من 13400 جزيرة، وتضم اليوم حوالي 200 مليون نسمة في أكثر من 200 مجموعة عرقية بلغاتهم الخاصة، وتتراوح اللهجات بين السكان من الجاويين حوالي 70 مليونًا٬ والسوندينيس حوالي 30 مليونًا على جزيرة جاوة، وغيرها من اللهجات بترقيم بالآلاف على الجزر النائية، بعد حصولها على الاستقلال في عام 1945، أدى الزواج بين الناس من مختلف المجموعات العرقية إلى جعل السكان في الدولة الإندونيسية أكثر تماسكًا.