محاضرة عن "التصوير تحت الماء" بثقافة السويس (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت الفنون التشكيلية محاضرة للتذوق البصري بعنوان "التصوير تحت الماء" حاضرها الفنان هشام سمير.



تحدث "سمير" قائلًا: "إن التصوير تحت الماء عادة ما يتم بواسطة الغوص أو السباحة في الماء، وهذا النوع من التصوير يمثل تحديًا كبيرًا؛ لأنه يتطلب معدات وتقنيات متخصصة جدًا، فالتصوير تحت الماء هو فن إبداع إلتقاط الصور تحت الماء، وهذا ما يمثل التحدي في أنك تقوم بشيئين مختلفين في نفس الوقت، فأنت تجمع بين اتقان مهارة الغوص أو السباحة، ومهاره استخدام الكاميرا تحت الماء".



وأوضح سمير"، أنه يجب أن تكون المعدات التصوير تحت الماء ذو سمة أساسية لكونها مستنقع تمامًا، ويجب أن تكون قادرة على تحمل الضغط تحت الماء، ويمكن الاستخدام لهذا الغرض آله ماء مثل النيكونوس المصممة خصيصًا للاستخدام تحت الماء.



كما أقام بيت ثقافة الزيتيات ورشة فنية رسومات حرة تحت إشراف مسئولة النشاط، وتم في الورشة تعلم كيفية التلوين للرسمة لكي تكون اللوحة الفنية متناسقة الألوان، وتستمر الورشة الفنية "لمجسمات الخرز" بمركز شباب فيصل، التي أقامتها الدراسات والبحوث "ثقافة المرأة" حتي 26 سبتمبر الجاري، قامت بتدريبها أبتهال عيد فضل.