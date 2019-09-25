ثقافة الغربية تستعرض كلمة الرئيس حول سد النهضة

استعرضت مكتبة أبو صير الثقافية أهم الأسباب والعوامل التي أدت لزيادة نسب التلوث البيئي عالميا، وأكدت أن اختلال التوازن البيئي في تسارع مستمر نتيجة لبعض العوامل، ومنها الكثافة السكانية الكبيرة، والتطور الصناعي الهائل وما قد يخلفه من ملوثات خطيرة على البيئة، والاستخدام الغير مقنن للمبيدات الكيميائية والأسمدة الصناعية، وعدم التخلص من النفايات الضارة بشكل علمي صحيح.



وأشارت المكتبة خلال المحاضرة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية إلى ضرورة السعي الجاد من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة الدولة في الحفاظ على البيئة خالية من التلوث من خلال بعض التدابير الهامة، ومن بينها تجنب حرق القمامة وقش الأرز من قبل الفلاحين، وعدم إلقاء القمامة في غير مكانها المخصص لذلك، مع ضرورة عقد اللقاءات والدورات التثقيفية للمزارعين لتعريفهم بكيفية استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية بشكل صحي وآمن.



أكدت سهام الصيفي خلال محاضرة ببيت ثقافة دهتورة على المساعي الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وعقد الاتفاقات الدولية وابرام البروتوكولات في هذا الشأن، وكان أخرها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركة مصر في فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حذر خلالها من الانعكاسات السلبية على المنطقة في حال تعثر المفاوضات حول سد النهضة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود.