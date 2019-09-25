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الثقافة

لقاء حوارى حول مكتسبات المرأة بعد 30 يونيو بثقافة الغربية (صور)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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استضافت مكتبة كفر حجازي الثقافية، بالتعاون مع قصر ثقافة المحلة الكبرى، فعاليات اللقاء الحواري "تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا"، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأ اللقاء بمحاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية المجتمعية"، استعرضت خلالها منال طلعت بعضًا من أهم القيود والموروثات الاجتماعية التي أدت إلى تهميش المرأة وتقييد حريتها وانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة، وأكدت على المعوق الاقتصادي باعتباره المانع الأبرز لتحقيق المرأة طموحاتها وأحلامها، وهو الأمر الذي لمسته الحكومة وسعت لتصحيح تلك الأوضاع من خلال طرح قروض ميسرة للمرأة للبدء في إقامة المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هشام القاضي، خلال كلمته في المحاضرة الثانية "أزمة الوعي السياسي للمرأة"، إلى تاريخ كفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها، بداية من هدى شعراوي، والتي سعت جاهدة لوضع قوانين توفر للمرأة الحق في ممارسة السياسة وتقلد المناصب، ونهاية بالمواقف البطولية المشرفة للمرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو.

وأكد "القاضي"، أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لزيادة تفاعل المرأة مجتمعيًا، وخاصة فى ظل ما يشهده عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد دومًا على أحقية المرأة في تصدر المشهد السياسي في مصر، وقدرتها على المنافسة في سوق العمل بما لديها من مهارات وقدرات هائلة.

اختتم اللقاء بعرض فني قدمته فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للموسيقى العربية من خلال العديد من الأغاني الوطنية، ومنها "يا حبيبتي يا مصر"، و"احلف بسماها وبترابها"، و"طوف وشوف".

فيما استمع الحضور لبعض من الأبيات الشعرية في حب مصر للشاعر عبد المنعم الحريري، كما تفاعلوا خلال فقرات مخصصة للمواهب الصغيرة في القاء الشعر والغناء.

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