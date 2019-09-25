الليلة.. أفلام "بدرخان والنحاس وعوف" بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض ثلاثة أفلام تسجيلية٬ وهي: "شاطئ النخيل" للمخرج على بدرخان، و"البئر" للمخرج هاشم النحاس٬ "القاهرة ١٨٣٠" للمخرج سمير عوف.



يذكر أنه من أهم أفلام علي بدرخان: "الكرنك وشفيقة ومتولى٬ الراعى والنساء، العصفور٬ أرض النفاق٬ الرغبة٬ الحب الذيى كان".



أما هاشم النحاس "النحاس" سبق وصدرت له مجموعة من الكتب السينمائية، منها: يوميات فيلم، ونجيب محفوظ على الشاشة، ودراسات سينمائية، والروائي والتسجيلي، والهوية القومية في السينما العربية، ومستقبل السينما التسجيلية في مصر بركات كروان السينما المصرية، وصلاح أبو سيف...محاورات، والسينما والدولة، والسينما المصرية وحقوق الناس.



بينما "سمير عوف" فهو أحد أبرز فناني السينما التسجيلية في جيل الوسط، إذ تميزت أفلامه بحساسية وتفرد وشاعرية بالغة، ولد سمير عوف عام 1942 وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1965، ليعمل مساعدًا لأهم مخرجي الستينات والسبعينيات مثل: كمال الشيخ٬ توفيق صالح وشادي عبد السلام.