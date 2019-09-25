ضبط 9 قطع سلاح نارى غير مرخصة و3 قضايا مخدرات بالمنيا

نجحت أجهزة البحث الجنائي في المنيا، بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات، في ضبط 9 قطع سلاح ناري غير مرخصة وكميات من الحشيش والهيروين بحوزة 3 متهمين قبل بيعها وترويجها على عملائهم.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 9 قطع سلاح ناري غير مرخصة، من بينها بندقية خرطوش، وثلاث مسدسات، و5 قرد رصاص، وخرطوش محلي الصنع.



كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات، تحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط ثلاثة متهمي،ن وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والهيروين قبل بيعها وترويجها علي عملائهم بالمحافظة.



تم التحفظ علي المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

