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اقتصاد

أهم 10 معلومات عن المنطقة التكنولوجية ببنى سويف.. تعرف عليها

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:30 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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شهدت المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة زيارة رسمية قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وترصد "الدستور" أهم 10 معلومات عن هذه منطقة وأهميتها وحجم فرص العمل التي ستوفرها لشباب الصعيد، وذلك في سياق السطور التالية:

1- تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة التكنولوجية ببني سويف نحو 55 فدانًا.

2- تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من المنطقة على مساحة 18.5 فدان باستثمارات بلغت نحو 430 مليون جنيه.

3- تم الانتهاء من تنفيذ 100% من المرحلة الأولي للمشروع، ويجرى استكمال بعض أعمال المرافق، وكذا استكمال أعمال التسليم المبدئي الجزئي لمباني المشروع.

4- تم تخصيص جزء من المنطقة للمصانع التي سيتم من خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية لمصر الخاصة بتصنع الإلكترونيات.

5- تم إنشاء ٦ مبانٍ تشمل مبنى الشركات، ومبنى التدريب على مساحة 2000 متر مربع، ومبنى خدمات التعهيد يضم 526 كرسيًا.

6- تضم المنطقة التكنولوجية مركزًا متكاملًا لخدمة المواطنين به 30 شباكًا للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فردًا، وكذلك وقاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا.

7- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف توفير نحو 2000 فرصة عمل لشباب الصعيد بهذه المنطقة، بهدف الوصول إلى المواهب والكفاءات الشابة والناشئة وتوفير بيئة عمل تمكنهم من تقديم قيمة مضافة للمجتمع.

8- تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المستثمرة بالمنطقة وهي "Vodafone"، والتي وفرت بالفعل 250 فرصة عمل كمرحلة أولى، وتستهدف الوصول إلى 500 فرصة عمل بنهاية نوفمبر 2019.

9- يتميز موقع المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة بارتباطه بعدد من محاور الحركة الإقليمية، كما يرتبط الموقع بشبكة الطرق الإقليمية المحيطة، وبصفة خاصة طريق "الكريمات- القاهرة"، وطريق "القاهرة- المنيا" الصحراوي.

10- تم إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجي بالمنطقة، بالإضافة إلى عقد عدد من ملتقى التوظيف للشباب من قبل الشركات الراغبة فى الاستثمار بالمنطقة، حضره أكثر من 3 آلاف متقدم من أبناء محافظة بني سويف.

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