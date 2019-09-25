اليوم.. مناقشة رواية "شاى باللبن فى الزمالك" ببيت السنارى

يستضيف بيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة لمناقشة رواية "مملكة الأمنيات" للكاتبة الجزائرية ندي مهري، ويتحدث في الندوة الشاعر عبده الزراع، رئيس شعبة أدب الطفل باتحاد كتاب مصر، ومصطفى غنايم، مدير تحرير سلسلة الأدب العالمي للطفل والنشء، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بالإسكندرية.



يعقبها في الساعة السابعة ندوة ثانية٬ لمناقشة رواية "شاي باللبن في الزمالك" للأديب فتحي سليمان.



يناقش الرواية كلٌ من: د. أحمد عمر المدرس بقسم الفلسفة بكلية الأداب بالوادي الجديد جامعة أسيوط، ود. نهلة راحيل، مدرس الأدب الحديث والمقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الأديبين أحمد حلمي، وحسام الدين فاروق.