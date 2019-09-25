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الثقافة

الكرمة تصدر ترجمة جديدة من "الأمير الصغير" لمحمد سلماوى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يحتفل العالم هذا العام بالذكرى الـ75 لوفاة الكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت اكزوبيري (1900-1944)، وبهذه المناسبة تصدر دار الكرمة رائعته الأشهر «الأمير الصغير» في ترجمة حديثة تتسم بالسلاسة والأمانة للكاتب الكبير محمد سلماوي يتلافى فيها عيوب الترجمات السابقة. كما تتميز طبعة الكرمة باحتوائها على الرسوم الملونة الأصلية للمؤلف وقد جاءت طباعتها بالقطع الأصلي الذي صدرت به لأول مرة عام 1943.

قليلة هي في العالم تلك القصص التي عرفت هذا الانتشار الواسع الذي حققته «الأمير الصغير» وحازت إعجاب الصغار والكبار معا، فقد تُرجمَت إلى أكثر من 300 لغة ولهجة محلية، ومازال يباع منها في العالم حتى الآن نحو مليوني نسخة سنويًّا، وهي تعتبر من أهم الكتب الكلاسيكية العالمية.

وتدور القصة حول طيار تتعطل طائرته فيسقط بها في الليل وسط الصحراء، وفي الصباح يستيقظ على طفل جميل يقول له: «من فضلك، ارسم لي حَمَلًا!». وبعد هول المفاجأة، يُدرك الطيار أنه عندما يصعب فهم الأحداث فما من خيار إلا الخضوع للحياة وألغازها، فيُخرج من جيبه ورقة وقلمًا... وهكذا تبدأ هذه الحكاية التي خلبت الألباب على مر السنين لتأكيدها بأسلوب بسيط على الجوانب الهامة التي تعطى للحياة معناها.

ومحمد سلماوي أديب وكاتب صحفي مصري، صدر له أكثر من ثلاثين كتابًا ما بين المسرحيات والمجموعات القصصية والروايات والسيرة الذاتية، بالإضافة لمؤلفات في السياسية والصحافة. وقد شغل عدة مواقع قيادية في مختلف المجالات منها مدير تحرير الأهرام ويكلي التي تصدر بالإنجليزية، ورئيس تحرير الأهرام إبدو التي تصدر بالفرنسية، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، ورئيس مجلس أمناء جريدة المصري اليوم. كما انتخب رئيسا لاتحاد كتاب مصر، ثم أمينًا عامًا للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ثم أمينًا عامًا لاتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد فاز بالعديد من الجوائز عن أعماله الإبداعية وكرمته مصر وعدد من الدول الأجنبية لمساهماته الثقافية.

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