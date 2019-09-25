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تسجيل صوتى للإخوانى "أبو عمار" يعترف فيه بالتواصل مع المخابرات التركية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:43 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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بث الإعلامي عمرو أديب، تسجيلًا صوتيًا للإخواني الهارب أحمد أبو عمار، يتحدث فيه عن الحصول على تمويلات من دول أجنبية، لتنفيذ فكرة الإخواني هاني صبري، بإنشاء صفحات ضخمة على السوشيال ميديا للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وتضمن التسجيل الذي عرضه أديب في برنامج "الحكاية"، اعترافا بدفع رواتب للعاملين على السوشيال ميديا لتبني الانتفاضة، كما تضمن اعترافًا بالتواصل مع المخابرات التركية، للعمل على بناء كيان ثوري كبير على "فيسبوك".

وأردف: "لو معاك 100 ألف واحد على الأرض هيدفعوا لهم مرتب شهري كل يوم".

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