موناكو يحقق أول انتصار في الدوري الفرنسي على حساب نيس

فاز موناكو على ضيفه نيس 3 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل مارسيليا مع ديجون سلبيا.

وسجل أهداف موناكو ألكسندر جولوفين (هدفين) في الدقيقتين 29 و74 ووسام بن يدر في الدقيقة 80، فيما سجل هدف نيس باتريك بورنر في الدقيقة.54

ورفع موناكو رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر محققا انتصاره الأول هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في ثلاث مباريات، فيما توقف رصيد نيس عند 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف آنجيه ومارسيليا، حيث تلقى هزيمته الثالث هذا الموسم مقابل أربعة انتصارات.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق مارسيليا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديجون.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص السهلة التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آنجيه وأمام نيس، كما رفع ديجون رصيده إلى نقطتين في المركز العشرين الأخير.