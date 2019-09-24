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اقتصاد

"شعبة البرمجيات": بيع 11 مليون هاتف محمول خلال 8 أشهر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:50 م
كريم غنيم
كريم غنيم
طارق عتمان
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صرح كريم غنيم، رئيس شعبة الحاسبات الآلية والبرمجيات بغرفة القاهرة التجارية، بأن مبيعات الهواتف المحمولة شهدت نموًا خلال الـ ٨ شهور الأولي من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم بيع نحو ١١ مليون وحدة في السوق المصري بحسب الإحصائيات الأولية من الجهات البحثية ودراسات السوق.

وقال "كريم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن نسبة الإقبال على الهواتف المحمول الذكية زاد بنسبة ٢٥% خلال الفترة الماضية مع بداية العام الدراسي والجامعي، مؤكدًا أن السوق المصري سيشهد نسب نمو جديدة خلال العام المقبل.

وأوضح "كريم"، أن نسبة الإقبال على الهواتف التي تدعم تقنية الجيل الرابع نمت بنسبة 50% خلال الـ 8 شهور الماضية، لافتًا إلى أن منظومة التحول الرقمي ستؤدي إلي زيادة التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول.

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