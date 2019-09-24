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منوعات

العثور على مادة غامضة تحت سطح الأرض

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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عثر علماء جامعة البرت الكندية على مادة معدنية غامضة داخل قطعة ألماس استخرجت من مكمن Koffiefontein (كوفيفونتين) بجنوب إفريقيا.
تكون هذا المعدن الغامض على عمق 170 كيلومترا. ولونه أخضر داكن وأطلق عليه اسم "غولدشميديت" goldschmidtite.
ويشير الخبراء إلى أنه إذا كان بلورة تكونت في وشاح الأرض فتركيبه غير اعتيادي. لأنه يحتوي على نسبة عالية من عنصري البوتاسيوم والنيوبيديوم، والعناصر النادرة واللانثانوم والسيريوم، لأن وشاح الأرض يحتوي على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم.
وفقا للعلماء، سيساعد اكتشاف هذا المعدن الغامض على التعرف على كيفية تكون الألماس وعمليات أخرى. فكما هو معلوم إن البيئة في باطن الأرض قاسية تحت تأثير الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية، وتتحول تراكمات الكربون الصغيرة إلى ألماس يلتقط معه معادن أخرى. لاحقا تظهر هذه على السطح نتيجة ثوران البراكين.
ويبلغ سمك وشاح الأرض حوالي 3 آلاف كيلومتر، ما يعقد دراسة العمليات الجارية فيه. ولكن بواسطة المعادن الموجودة داخل قطع الألماس يمكن وضع تصورات عن العمليات الكيميائية الجارية تحت سطح الأرض.
ويعرض المعدن المذكور حاليا في متحف أونتاريو الملكي بمدينة تورينتو.

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