"فيسبوك" تستحوذ على شركة متخصصة في التحكم بالآلات عن طريق التفكير

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، استحواذها على شركة ناشئة تعمل على ابتكار طرق جديدة وغير تقليدية لإدارة أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى، عن طريق استخدام التفكير بدلًا من نقرات الأصابع أو التمريرات أو ضربات المفاتيح.

ووفقا للصفقة الجديدة، ستصبح "كنترول لابس" جزءا من قسم "روياليتي لابس" التابع لـ "فيسبوك"، بهدف تحسين وإتقان التكنولوجيا وتحويلها إلى منتجات استهلاكية، وفقًا لأندرو بوسورث، نائب رئيس "فيسبوك" لتكنولوجيا الواقع المعزز والواقعي.

وقال بوسوورث، في منشور على "فيسبوك" أعلن فيه صفقة الاستحواذ، "نعلم أن هناك طرقًا أكثر طبيعية وبديهية للتفاعل مع الأجهزة والتكنولوجيا".

وأضاف "ونريد أن نبنيها. والرؤية لهذا العمل هي معصم يتيح للناس التحكم في أجهزتهم كملحق طبيعي للحركة."، موضحا أن المعصم سيقوم بفك تشفير النبضات الكهربائية مثل تلك التي يتم إرسالها إلى عضلات اليد لإخبارها بالتحريك بطرق معينة، مثل النقر على فأرة الكمبيوتر أو الضغط على زر.

وأشار إلى أن المعصم سوف يترجم النبضات إلى إشارات يمكن أن يفهمها أي جهاز، حيث تقوم الأفكار بدلًا من نقرات الفأرة أو ضغطات الأزرار، بتنشيط الأحداث على أجهزة الكمبيوتر.. لافتا إلى أن تلك التكنولوجيا لديها القدرة على فتح إمكانيات إبداعية جديدة وإعادة تخيل اختراعات القرن التاسع عشر في عالم القرن الحادي والعشرين.

ولم تكشف "فيسبوك" بعد عن الشروط المالية للصفقة، لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت إنها دفعت أكثر من 500 مليون دولار.