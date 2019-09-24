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مصر

تفاصيل لقاء السيسي وماكرون في نيويورك (صور)

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:34 م
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في نيويورك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشاد الرئيس السيسي خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة، وما تتسم به من طابع تاريخي.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا تتميز بالمتانة والرسوخ مدعومة بالروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي.

وتناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لا سيما الأزمة الليبية؛ حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع هناك، وتوافقت وجهات نظر الرئيسين حول أهمية تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية سعيًا؛ للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا تعيد الاستقرار والأمن وتقضي على الإرهاب.

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