"تويتر" تكشف عن ميزة "القائمة المثبتة" الجديدة لمستخدمي أجهزة "آبل"

بدأت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، في طرح ميزة جديدة لجميع مستخدمي أجهزة آبل المعتمدة على نظام تشغيل "آي أوه إس"، تتيح لهم تثبيت خمس قوائم في الجدول الزمني الخاص بهم، وكذلك السماح بانتقال أسرع بين مجموعات مختلفة من الحسابات مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

وتسمح الميزة الجديدة، التي أعلنت عنها "تويتر" في تغريدة على موقعها الإلكتروني، لمستخدمي منصة "تويتر" القيام بأشياء مثل تجميع تغريدات زملاء العمل، والأصدقاء، والعائلة في قوائم مختلفة، ومن ثم بضغطة واحدة، استعراض التغريدات القادمة من كل قائمة على حدة.

وكان عملاق شبكات التواصل الاجتماعي قد بدأ في اختبار هذه الميزة على بعض مستخدمي المنصة في شهر يوليو الماضي.

وفقًا للتقرير، غيّرت "تويتر" أيضًا من تصميم صفحات القوائم، مما يسهل من رؤية قوائم الأعضاء والمشتركين في القائمة المحددة.

