"ياهو" تحدث تصميم تطبيق خدمة بريدها الإلكتروني

كشفت شركة "ياهو" الأمريكية عن نسخة محدثة من تطبيقها الخاص بخدمة البريد الإلكتروني "ياهو ميل"، تهدف لتحسين طريقة استخدام الناس لصناديق بريدهم الإلكترونية.



ووفقا للشركة، فإن التطبيق الجديد لبريد "ياهو ميل" يقدم الحل المبتكر لمشكلة إدارة حسابات متعددة لأغراض مختلفة من خلال تنظيم فوضى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين، مما يمكّنهم من تخصيص صناديق البريد الوارد والتحكم فيها والتركيز على أكثر الأمور أهمية بالنسبة لهم.