سائح بالأقصر يحاول الانتحار فى مياه النيل بسبب زوجته

أقدم سائح إنجليزي الجنسية، مساء أمس الثلاثاء، على محاولة الانتحار من خلال إلقاء نفسه بمياه النيل خلال زيارته لمدينة الأقصر، وذلك على إثر وجود خلافات بينه وبين زوجته، وتشاجرهما أثناء زيارتهما للمدينة السياحية، ونتيجة تصاعد حدة الشجار بينهما، حاول السائح التخلص من حياته.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن مستشفى الأقصر الدولي كانت استقبلت السائح «كليفين هاريس» إنجليزي الجنسية، ويبلغ من العمر 69 عامًا، في حالة نفسية سيئة، نقل على إثرها للمستشفى بعدما أقدم على محاولة إلقاء نفسه من شرفة فندق عائم، محاولًا القفز في مياه النيل بسبب خلافات مع زوجته التي كانت تصحبه خلال زيارته السياحية.



وأضاف المصدر، أن استغاثات الزوجة، نجحت في إنقاذ حياة زوجها، بعدما قام عدد من طاقم الفندق العائم بإقناعه بالتخلي عن فكرة الانتحار، والحفاظ على حياته، وعقب عودته إلى حالة الهدوء تم نقله للمستشفى.



وأشار إلى أن السائح الإنجليزي خضع لفحص طبي من جانب أطباء المستشفى، وتبين أنه في حالة صحية جيدة، إلا أنه يعاني من أزمة نفسية.