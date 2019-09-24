بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل الرئيس دونالد ترامب المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديموقراطي جو بايدن.



وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".



وأضافت "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل" الرئيس.