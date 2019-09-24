ترامب يعلق على بدء إجراءات "عزله" من الكونجرس

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وجود تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزله من الرئاسة، بشأن اتصال بينه وبين الرئيس الأوكراني، طالبه فيه بالتدخل لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ووصف ترامب في أول تعليق له على إعلان مجلس النواب الأمر، بأنه "تحرش رئاسي" وذلك في إشارة إلى استهدافه المستمر من قبل الديمقراطيين.



وقال "ترامب" في تعليق له عبر صفحته على موقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء،:"إنهم لم يطلعوا على محتوى المكالمة"، وذلك في إشارة لاتصاله مع الرئيس الأوكراني واصفا الأمر بما يشبه "مطاردة الساحرات".



وقالت "بيلوسي" في كلمة لها مساء اليوم، إن ما تقوم به إدارة ترامب يقوض الأمن القومي الأميركي، مؤكدة أن ترامب يقوم بخرق القيم الدستورية الأميركية.



وأعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، عن أنّه سمح بنشر المحادثة الهاتفية، التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولويمير زيلينسكي، التي يتّهمه الديموقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات؛ تؤدّي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.



ويزعم الديمقراطيون أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني، فتح تحقيق حول تورط جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ونجله هانتر، الذي عمل مع مجموعة أوكرانية؛ لإنتاج الغاز اعتبارًا من 2014؛ من أجل التأثير عليه في الانتخابات الرئاسية القادمة.