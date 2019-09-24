مختار نوح: النظام التركي يُوفر رواتب شهرية للقيادات الإخوانية

علق المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، على تصريحات زعيم المعارضة التركية، والذي وجه رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "اترك الإخوان وتصالح مع مصر لأنها أقوى دولة في المنطقة"، قائلًا إن هذا هو الاتجاه الغالب في تركيا، لكن أردوغان ينفق الكثير من الأموال من أجل إخفاء الرأي الأخر في انقرة.



وأضاف "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن إنفاق أردوغان على القيادات الإخوانية لا تتوقف حول دعمه للقنوات فقط، بل هناك مرتبات للقيادات الإخوانية.



وأردف: "80% من الأموال التي تٌنفق في قضايا الاغتيال والمؤامرات مثل الشروع في اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو استشهاد النائب العام هشام بركات بأموال تركية، و20% بأموال قطرية".



وأشار إلى أن زعيم المعارضة التركية في تركيا اكتسب حصانة مؤقتة لذلك يتحدث ويهاجم الرئيس التركي، موضحًا أن تركيا على شفا هاوية من النار وسياسات أردوغان تسبب في إفلاس تركيا، فهناك عورات كثيرة تواجه أردوغان مثل قانون ترخيص الدعارة، وعلاقة تركيا بإسرائيل، ولكن هنا في مصر لسنا متفننين في إظهار المشكلات الداخلية التي تعاني منها تركيا.