الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

توتنهام يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. وتأهل السيتي وأرسنال لدور الـ 16

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ودع فريق توتنهام هوتسبير بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو" من دور الـ 32، بالهزيمة بركلات الترجيح أمام فريق كولشيستر.
وتعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه كولشيستر بدون أهداف، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليفوز أصحاب الأرض بنتيجة (4-3).
وحقق أرسنال فوزا كاسحا على نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين ليتأهل الفريق اللندني إلى دور الـ 16.
وسجل خماسية آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 31، وروب هولدنجفي الدقيقة 71، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 77، وريس نيلسون في الدقيقة 84، ومارتينيلي من جديد في الدقيقة 90.
ولم يسمح مانشستر سيتي لفريق بريستون نورث ايند بتكرار المفاجأة، وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليوفر مجهوده في الشوط الثاني ويكتفي بالثلاثية ويتأهل لدور الـ 16.
وتعافى واتفورد من هزيمته أمام السيتي في الدوري الإنجليزي بثمانية نظيفة، وفاز في ملعبه على سوانزي (2-1)، كما فاز ليستر سيتي برباعية نظيفة على فريق لوتن تاون، وساوثهامبتون على بورتسموث بنتيجة (4-صفر) على ملعب الأخير.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الخارجية ترد على أكاذيب أردوغان: محاولة بائسة لصرف النظر عن تدهور نظامه

منذ حوالي 11 ساعة

مصرع 3 وإصابة 14 بتصادم أتوبيسين في شبرا

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة إلقاء مدرس لتلميذ من الطابق الثاني بالفيوم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الباز يكشف توجيهات الجماعة الإرهابية للحشد ضد الدولة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

الخارجية ترد على أكاذيب أردوغان: محاولة بائسة لصرف النظر عن تدهور نظامه

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا في ملابسات تصويت مصر لـ"محمد صلاح"

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا يثير أزمة في أمريكا

"الخارجية" ترد على تطاول أردوغان ضد مصر: حقد دفين

رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب كلّفني القيام بوساطة مع إيران

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 161 "طائرة لاسلكية" محظور استيرادها

منوعات

العثور على مادة غامضة تحت سطح الأرض

علماء فرنسيون يطورون جهاز أشعة ضخما يكشف أمراض الدماغ

لوحة إيطالية مفقودة تباع بـ6 ملايين دولار في مزاد فرنسي

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

كشكول

"التعليم": تعلن فتح باب التعاقدات المؤقتة للمعلمين

فى المدارس.. كيف تحافظى على مناعة طفلك قوية ضد الأمراض؟

جامعة القناة تستقبل وفد ممثلي "بيت العيلة" في الإسماعيلية

خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي في دمياط

إسلام سياسي

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى


زيت وسكر

“الصحة النفسية” تبحث مشكلة تعاطي العقاقير المنشطة بورشة “الأمم المتحدة”

للسيدات.. فوائد “التونة” لصحة بشرتك

رفع كفاءة الانارة بحى الجمرك بالإسكندرية

حملات تفتيشية على مجازر المنيا

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة تعزيز التبادل الثقافي

غدًا.. لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري بمختبر السرديات

عروض سينما وورش للطفل بثقافة المنيا

داود عبدالسيد ضيف صالون الجزويت الثقافي.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك