توتنهام يودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.. وتأهل السيتي وأرسنال لدور الـ 16

ودع فريق توتنهام هوتسبير بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو" من دور الـ 32، بالهزيمة بركلات الترجيح أمام فريق كولشيستر.

وتعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه كولشيستر بدون أهداف، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليفوز أصحاب الأرض بنتيجة (4-3).

وحقق أرسنال فوزا كاسحا على نوتينجهام فورست بخماسية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين ليتأهل الفريق اللندني إلى دور الـ 16.

وسجل خماسية آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 31، وروب هولدنجفي الدقيقة 71، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 77، وريس نيلسون في الدقيقة 84، ومارتينيلي من جديد في الدقيقة 90.

ولم يسمح مانشستر سيتي لفريق بريستون نورث ايند بتكرار المفاجأة، وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليوفر مجهوده في الشوط الثاني ويكتفي بالثلاثية ويتأهل لدور الـ 16.

وتعافى واتفورد من هزيمته أمام السيتي في الدوري الإنجليزي بثمانية نظيفة، وفاز في ملعبه على سوانزي (2-1)، كما فاز ليستر سيتي برباعية نظيفة على فريق لوتن تاون، وساوثهامبتون على بورتسموث بنتيجة (4-صفر) على ملعب الأخير.