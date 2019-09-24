جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقتحم المستقبل بمفردات العصر الحديث

◄ خالد الطوخى :

- سعاد كفافى حلمت بانشاء كيان تعليمى كبير فكانت جامعة مصر للعلوم والتكتنولوجيا.

- قبل وفاتها ب24 ساعة أوصتنا بعدم رفع المصاريف على الطلاب ودعم المشروعات الخيرية والإنسانية.

- أوبرا جامعة مصر تتبنى المواهب الشابة وتخلق حالة من الابداع.



◄ محمد العزازى:

- أنشأنا فى الجامعة أول كلية بمصر والعالم العربي من أجل "اصحاب الهمم " .

- شاركنا فى مباردة حياة كريمة بتنظيم القوافل الطبية فى عدة محافظات



◄ أحمد طلبه:

جامعة مصر تتحول الى جامعة ذكية بتوافر بنية تكنولوجية ومعلوماتية



◄ ياسمين الكاشف:

جامعة مصر أول جامعة خاصة مصرية تشارك مع الاتحاد الاوروبى فى تبادل طلابى كامل







فى حقلة خاصة ومتميزة بقناة المحور تحدث مسئولوا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن التطور الهائل الذى تشهده الجامعة والذى يتم تنفيذه وفق خطط وبرامج تستهدف فى المقام الأول اقتحام المستقبل بمفردات العصر الحديث والاستفادة بالتطور التكنولوجى فى مجالات التعليم والتدريس الى جانب كونها الجامعة الخاصة الأولى فى مصر التى تقيم شراكات واسعة النطاق مع جامعات كبرى فى دول الاتحاد الأوروبى .



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فى البداية أشار خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة الى ان فكرة انشاء الجامعة جاءت فى اطار حلم كان مرتبط برؤية للدكتورة سعاد كفافى والتى أسست الجامعة .. حيث انها بدأت فى التدريس الجامعى بجامعة القاهرة بعد ان انجبت اولادها وهذا يضع عليها ضغط كبير للموائمة بين الجامعة والبيت .. وتابع الطوخى قائلاً ان فكرة التعليم تطورت عند سعاد كفافى والبداية من معهد لغات ثم تطورت لمدرسة ومعهد عالى للسياحة ومعهد عالى للهندسة ، ثم كانت الفكرة فى ضم تلك المعاهد فى كيان واحد ومن هنا جاءت فكرة انشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى عام 1996 فقى ذلك الوقت كانت سعاد كفافى قد حلمت بانشاء كيان تعليمى تثقيفى يخدم الشباب والبلد ، وقاومت صعاب وتحديات ضخمة وفى مقدمتها ، كيف تقوم سيدة بفكرة انشاء جامعة ، وواجهة تحديات ضخمة وقهرت المستحيل بما كان لديها من صبر وايمان استفاد به جميع من تعامل معها حتى اصبح الحلم حقيقة وتحولت الجامعة الى واقع .

وقال الطوخى انه منذ ان قامت بإنشاء الجامعة وهى لديها رؤية وهدف مختلف وان لا تكون تكرار للجامعات الموجودة ، وشخصية الجامعة هي ما يميزها بالاضافة الى طرق التدريس وهذا ما تنفرد به الجامعة عن باقى الجامعات ، ولكن هناك بعض التشابه فى المناهج حيث ان الجامعة تتبع المجلس الاعلى للجامعات وعدد ساعات الدراسة.

وأضاف الطوخى بقوله نحن حريصون على التعاون المشترك والشراكة المتكافئة وابحاث علمية مشتركة فختم الجامعة الاجنبية يوضع بجوار ختم جامعة مصر ، وهناك 4اتفاقيات مهمة جدا فى كليات طب الاسنان والهندسة وادارة الاعمال وهناك اتفاقية فى الطب البشرى

واشار الطوخى الى ان الجامعة لها 3 محاور فى التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع ، والمحور الاخير له قطاع فى الجامعة ويقدم قوافل وخدمات طبية لجميع القرى والمحافظات ثم خدمات اخرى فى كافة المجالات وليست الطبية فقط .. ولم يكتف الطوخى بالحديث عن مجال التعليم بل ابرز القيمة الفنية والتثقفية لوجود اوبرا جامعة مصر والتى تتبنى المواهب وتثقلها وتساعد على وجود حالة من الابداع والاستفادة من مهارات الصغار والكبار فى كافة مجالات الفنون مثل الرسم والنحت والموسيقى والغناء وغير ذلك

واوضح الطوخى ان هناك العديد من مدارس المهارات فى جامعة مصر ولدينا قسم لصحة المرأة فى المستشفى ونذهب الى كافة المواطنين فى شتى المحافظات وهو خدمى وليس للربح ويهدف الى نشر التوعية بالاضافة الى العلاج

وتابع بقوله ان د. سعاد كفافى قبل وفاتها اوصت بان لا نقوم بزيادة المصروفات على الطلاب ونحن اقل شريحة فى مصاريف الدراسة بين الجامعات الخاصة ، ونقدم منح لغير القادرين من الطلاب ، ونسعى الى ان يكون الطالب محب لجامعته وليس مجبر على الذهاب للجامعة ، ولا توجد حواجز بينى و بين رئيس الجامعة والطلاب.

وبخصوص المستشفى الخاص بالجامعة قال الطوخى هناك قسمين قسم علاج بالمجان وقسم اخر منخفض التكاليف وان الحالات التعليمية فى الجامعة بدون مقابل يتم علاجها ، والمستشفى تغطى كافة التخصصات 75% موجه للعلاج المجانى.

وعلى جانب اخر صرح د.محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان الجامعة هى اقدم جامعة خاصة فى مصر تضم 13 كلية منها 6 كليات نطلق عليها مجموعة الكليات الطبية الطب البشرى والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم الصحية التطبيقية والصيدلة بالاضافة الى كليات العلوم الانسانية ومنها كلية الادارة واللغات والترجمة وكلية الاثار والاعلام ونضم 20 الف طالب فى ال 13 كلية

وأضاف العزازى أن المعرفة والمعلومات هي فى المقدمة وتعطى دلالة على القوة فى كل المجالات وشعار الجامعة " المعرفة قوة " مشيراً الى أن كلية التربية الخاصة هى اول كلية بمصر والعالم العربى للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة " اصحاب الهمم " وان لها رسالة سامية وكبيرة وندعمها بقوة وتقوم بتأهيل معلمى اصحاب الهمم .. وتابع ان الكليه تهدف الى تخريج نخبة تستطيع التعامل مع اصحاب الهمم وهى اول جامعة تنشئ كلية لهذا التخصص والسبب ان الاعداد تتزايد لاصحاب الهمم .. واضاف انه تم عمل تصميم عالمى ومتميز لمكتبة الجامعة ويقوم بجذب الطلاب وبها الالف من الكتب والمرجع بالاضافة الى الخدمة الالكترونية وتخدم المجتمع المحيط وليس الطلاب فقط وهناك تعاون مع الجامعات الاخرى وهناك العديد من الطلاب يقومون بزيارة الجامعة .

وحول مباردة حياة كريمة قال العزازى انها مبادرة رائعة وحيث أن الجامعة بها مستشفى تعليمى به كافة التخصصات ، لذا قمنا بتنظيم قوافل طبية تجوب المحافظات وخلال العام الماضى قدمنا 20 قافلة طبية ومجهزة باحدث الاجهزة لتقديم الخدمات الطبية.

وفى سياق متصل أكد د.أحمد طلبة نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان تحول الجامعة الى جامعة ذكية يعنى بنية تكنولوجية قوية جدا معلوماتية بحيث تكون سرعة الانترنت عالية تساعد على التواصل داخل الجامعة وخارجها مع المجتمع ، وتواصل كامل على كل المستويات مشيراً الى أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على الانترنت والمعلومات وهى مصدر القوة المحتوى الأكاديمي للجامعات يتم تطويره على مدار الأعوام الماضية على أن يتم ربطه بسوق العمل ، وأن الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، وليست جهات هادفة للربح.

كما أشادت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالاتفاقيات والتعاونيات الدولية التى تشارك فيه الجامعة مع الاتحاد الاوروبى وان جامعة مصر اول جامعة مصرية خاصة تشارك مع الاتحاد الاوروبى فى تبادل طلابى كامل ولنا السبق الكامل فى التعاون والتدريب مع الاتحاد الاوروبى .. وتابعت الكاشف ان الاتفاقيات شملت العديد من الجامعات العريقة بلندن وفرنسا ورومنيا وتم سفر العديد من الطلاب فى دورات للتطبيق العلمى والتثقيفى واكتشاف الخبرات والتعاون المشترك .