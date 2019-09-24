الأردن وأستراليا يبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس هيئة أركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي، مع السفير الأسترالي لدى الأردن "مايلز ارميتاج"، سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الحنيطي التقى - بمكتبه بالقيادة العامة في العاصمة الأردنية عمان- السفير الأسترالي، وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

