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عالم

إلغاء مناظرة انتخابية في كندا لغياب رئيس الوزراء

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:17 م
رئيس الوزراء وزعيم
رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الحاكم جستن
أ ش أ
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ألغى معهد مونك التابع لجامعة تورنتو، المناظرة التي كان سينظمها بين زعماء الأحزاب الكندية الرئيسية عشية الانتخابات الفيدرالية في 21 أكتوبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنظّم المناظرة يوم الثلاثاء المقبل، لكن غياب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الحاكم جستن ترودو، الذي رفض المشاركة، دفع بالمعهد إلى العدول عن تنظيمها.

وقرر الحزب الليبرالي الاكتفاء بالمناظرتين اللتين تنظمهما لجنة مناظرات الزعماء التي شكلتها الحكومة يومي 7 و10 أكتوبر المقبل، واحدة باللغة الإنجليزية والثانية بالفرنسية.

ومن المقرر أن يشارك ترودو أيضا في مناظرة مباشرة بالفرنسية على شبكة تلفزيونية خاصة في مقاطعة كيبيك، في الثاني من أكتوبر.

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