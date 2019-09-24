الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وجود تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت "بيلوسي" في كلمة لها مساء اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به إدارة ترامب يقوض الأمن القومي الأمريكي، مؤكدة أن هناك من يقوم بخرق القيم الدستورية الأمريكية.



وأعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، عن أنّه سمح بنشر المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي يتّهمه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات تؤدّي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.



ويقول الديمقراطيون إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق حول تورط جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، من أجل التأثير عليه في الانتخابات الرئاسية القادمة.