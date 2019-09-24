محمد عز العرب: مصر تحارب الإرهاب بجميع تنظيماته

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجتمع الدولي لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ترتبط بالتحول الذي شهدته السودان في الآونة الأخيرة وبسبب حاجتها للتنمية الاقتصادية.



وأضاف "عز العرب" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن تلك الرؤية هي امتداد لرؤية سابقة لمحاربه الإرهاب بجميع تنظيماته وطوائفه "كان خطابه موجه بشكل واضح للأشخاص الموجه أصابعهم للإرهاب"، موضحا أن الرؤية المصرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تقوم على المكافحة بالجملة وليست بالتجزئة للتصدي لكافة التنظيمات والجماعات الإرهابية.



وأكد رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات أن المنابر الإعلامية الإخوانية يمثلون منصات تحرض على العنف والتطرف والكراهية وعدم وجود أي مؤشرات للتسامح، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية في كافة المحافل الإفريقية يتم فيها التطرق لما كانت تعاني منه القارة من قبل في سنوات سقوطها ومصر دولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة أيضا.