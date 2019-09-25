تحطم 8 سيارات وسقوط 3 أعمدة إنارة فى حادث مروع بالمنيا

شهد شارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، حادثا مروعا، أصيب خلاله نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت 3 أعمدة إنارة.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس، كما اندفعت سيارة نحو الجزيرة الوسطي بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين، وتسبب ذلك في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق مما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.



وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل نحو 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إلى مستشفى المنيا العام، وتم إغلاق الطريق وتحويل مسار السيارات القادمة من اتجاه قبلي إلي بحري للشوارع الجانبية لحين إزالة آثار الحادث والسيارات.