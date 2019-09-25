الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحطم 8 سيارات وسقوط 3 أعمدة إنارة فى حادث مروع بالمنيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
طباعة
شهد شارع كورنيش النيل أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة المنيا، حادثا مروعا، أصيب خلاله نحو 3 أشخاص وتحطمت 8 سيارات ملاكي، وسقطت 3 أعمدة إنارة.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش في اتجاه بحري، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء التدريس، كما اندفعت سيارة نحو الجزيرة الوسطي بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين، وتسبب ذلك في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق مما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.

وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل نحو 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إلى مستشفى المنيا العام، وتم إغلاق الطريق وتحويل مسار السيارات القادمة من اتجاه قبلي إلي بحري للشوارع الجانبية لحين إزالة آثار الحادث والسيارات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا في ملابسات تصويت مصر لـ"محمد صلاح"

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

منذ حوالي 7 ساعات

شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة إجهاضها وسبب اختفائها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل لقاء السيسي وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة (فيديو)

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا يثير أزمة في أمريكا

"الخارجية" ترد على تطاول أردوغان ضد مصر: حقد دفين

رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب كلّفني القيام بوساطة مع إيران

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 161 "طائرة لاسلكية" محظور استيرادها

منوعات

العثور على مادة غامضة تحت سطح الأرض

علماء فرنسيون يطورون جهاز أشعة ضخما يكشف أمراض الدماغ

لوحة إيطالية مفقودة تباع بـ6 ملايين دولار في مزاد فرنسي

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

كشكول

"التعليم": تعلن فتح باب التعاقدات المؤقتة للمعلمين

فى المدارس.. كيف تحافظى على مناعة طفلك قوية ضد الأمراض؟

جامعة القناة تستقبل وفد ممثلي "بيت العيلة" في الإسماعيلية

خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي في دمياط

إسلام سياسي

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى


زيت وسكر

ما هي أعراض النزلات الشعبية؟

سيارات لتعليم الحرف اليديوية بالفيوم.. التفاصيل!

كل ما تريد معرفته عن حملة “دعم صحة المرأة”

سعر اليورو الأوروبي بختام تعاملات اليوم الاثنين

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة تعزيز التبادل الثقافي

غدًا.. لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري بمختبر السرديات

عروض سينما وورش للطفل بثقافة المنيا

داود عبدالسيد ضيف صالون الجزويت الثقافي.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك