يوفنتوس يفوز على بريشيا بالدوري الإيطالي لكرة القدم

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على مضيفه بريشيا بهدفين مقبل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد ماريو ريجامونتي ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.



سجل هدفي يوفنتوس، اللاعبان: جون شانسيلور هدف في مرماه بالخطأ في الدقيقة 40، وميرالم بيانيتش في الدقيقة 63.



في المقابل سجل هدف بريشيا الوحيد اللاعب: ألفريدو دوناروما في الدقيقة 4.



وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد بريشيا عند 6 نقاط في المركز الـ11.