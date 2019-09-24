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رياضة

فوز برشلونة على فياريال في الليجا الإسبانية.. وميسي يخرج مصابا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:09 م
ميسي
ميسي
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حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الأول، حيث تقدم برشلونة عبر المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من خلال رأسية إثر ضربة ركنية نفذها الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 6، وجاء الهدف الثاني عبر البرازيلي أرثر ميلو فى الدقيقة 15 بعد تسديدة صاروخية من قبل منطقة الجزاء، ليفاجئ بها حارس الغواصة الصفراء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة قلص النجم الإسباني المخضرم سانتي كازورلا الفارق للغواصة الصفراء من خلال تسديدة قوية من قبل منطقة الجزاء.

وتعرض أسطورة البارسا ليونيل ميسي لإصابة عضلية من جديد، بعد عودته أساسيًا في مباراة اليوم، خرج على إثرها بين شوطي المباراة، وحل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبلي.

بهذه النتيجة ارتقى برشلونة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما احتل فياريال المركز السابع بعد توقف رصيده عند 8 نقاط.

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