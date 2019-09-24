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الثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير ألمانيا بالقاهرة تعزيز التبادل الثقافي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:08 م
الدكتور سيريل جان
الدكتور سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة
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بحثت وزيرة الثقافة، مع الدكتور سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة مسارات تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين الصديقين.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء الذي تم عقده اليوم الثلاثاء، قوة ومتانة الروابط بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى ثراء الإبداع في الدولة الأوروبية خاصة في الفنون الحديثة والمتطورة.

وأضافت أنه تم الإتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافي والفني بين البلدين بما ينعكس إيجابًا على تعميق أواصر الصداقة بين الشعبين، ونوهت بأنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الهادفة إلى إقامة أنشطة وفعاليات متنوعة تعبر عن الواقع الإبداعي في المجتمعين.

من جانبه، ثمن سفير ألمانيا الصحوة الثقافية التي تشهدها مصر حاليًا، مشيرًا إلى الأنشطة الفكرية والفنية المكثفة داخل البلاد وخارجها والتي وصلت أصداؤها إلى الأوساط والساحات المتخصصة في دول العالم.

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