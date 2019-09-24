"التعليم" تفتح باب التعاقدات المؤقتة مع المعلمين لسد العجز

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بفتح باب التعاقدات المؤقتة مع المعلمين لسد العجز في المدارس.



وسمحت الوزارة بتعاقد كل محافظة مع عدد من المعلمين المؤقتين الذين تحتاجهم، على أن يكون التعاقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة لمدة عام دراسي (2019-2020).



وأكدت المديريات التعليمية على توافر عدة شروط في المتقدمين، وهي أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب للتخصصات المطلوبة، ويفضل الحصول على التربوي، وأن يكون المتقدم من أبناء المركز الذي يوجد به عجز أو أقرب مكان له.