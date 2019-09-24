ريال بيتيس يفوز على ليفانتي في الليجا الإسبانية

فاز فريق ريال بيتيس على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



وتقدم ليفانتي في الدقيقة السابعة عن طريق خورخي سانتوس، قبل أن يدرك لورينزو مورن التعادل لريال بيتيس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة 48 أضاف مورن الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يسجل بورخا إيجلسياس الهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة 67.



ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 8 نقاط ليصعد إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 7 نقاط في المركز الـ 11.