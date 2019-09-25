ننشر مواعيد عروض الصوت والضوء للموسم الشتوى

أخطرت شركة مصر للصوت والضوء، غرفة شركات السياحة، بتعديل مواعيد عروض الصوت والضوء فى المناطق الخمسة ( الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – فيلة – أدفو)، وذلك أول أكتوبر القادم حتى شهر أبريل المقبل، وتبدأ العروض فى منطقة الهرم الساعة السابعة ومنطقتى "أدفو والكرنك" الساعة السادسة مساءً، ومنطقتى "فيلة وأبوسمبل" الساعة السادسة والنصف مساءً، وتستمر العروض حتى الساعة التاسعة مساءً، بموجب 3 عروض يوميًا، فيما عدا "أبوسمبل" عرضين فقط.



وأوضح محمد عبدالعزيز، رئيس شركة "مصر للصوت والضوء"، إنه مع بداية أكتوبر القادم سيتم تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء لتتناسب مع التوقيت الشتوي لتحقيق رؤية أفضل وأوضح للردواد، كما سيتم منح تخفيضات متدرجة لكل شركات السياحة عند التعاقد على الشراء المقدم لتذاكر عروض الصوت والضوء فى صورة تذاكر خصم.



وأضاف "عبدالعزيز"، فى تصريحات صحفية، أن الهدف الأول من منح التخفيضات هوزيادة وتطوير أوجه التعاون المشترك مع الشركات السياحية شركائنا فى النجاح؛ لجذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الثقافية بشكل أكبر وتعريف العالم ماهية الحضارة المصرية.