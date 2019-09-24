الذهب يسجل أعلى مستوياته في 3 أسابيع

ارتفع الذهب لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، مع دعوات إلى إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما دفع أسواق الأسهم للهبوط.

وتلقى المعدن النفيس مزيدا من الدعم من بيانات مخيبة للآمال بشأن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.65 بالمئة إلى 1531.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر أيلول عند 1535.60 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1540.20 دولار للأوقية.

وسجلت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر أكبر هبوط في تسعة أشهر، وهو ما زاد القلق بشأن الاقتصاد العالمي في ظل قتامة الآفاق الاقتصادية للبلاد وسط حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وقال محللون لدى كومرتس بنك في مذكرة "تتنامى المخاوف من الركود في منطقة اليورو بسبب الضعف في الصناعة الذي يبدو الآن أنه يمتد أيضا إلى قطاع الخدمات".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1673.05 دولار للأوقية بعد أن لامس مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1675.50 دولار.

واستقرت الفضة عند 18.63 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 955.81 دولار للأوقية.