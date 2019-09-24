تأهل القوة الجوية العراقي إلى دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

تأهل فريق القوة الجوية العراقي إلى دور الـ 16 لبطولة محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله مع السالمية الكويتي بهدف لمثله في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "ثامر" في السالمية بالكويت في دور الـ 32 للمسابقة.



واستفاد القوة الجوية من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر على حساب السالمية.



سجل هدف السالمية مبارك الفنيني في الدقيقة 7، وتعادل للقوة الجوية محمد قاسم في الدقيقة 52.

