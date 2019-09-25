بالأرقام.. تعرف على الأفلام المتصدرة لـ"البوكس الأوفيس"

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الصيف، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.



ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ «بوكس أوفيس» على مستوى العالم.



تصدر فيلم الدراما الجديد "داونتاون أبي" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار.



والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل أنجلر.



وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد "أد استرا" في المركز الثاني مسجلا 19.2 مليون دولار.



والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين ومن إخراج جيمس جراي.



وجاء فيلم الحركة الجديد "رامبو: الدم الأخير"‭ ‬في المركز الثالث بإيرادات بلغت 19 مليون دولار.



والفيلم بطولة سلفستر ستالوني ومن إخراج أدريان جرونبرج.