غدًا.. إجازة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى بسبب المؤتمر العام

قال حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر معهد المحاماة، بأن غدا الأربعاء إجازة بالمعهد، على أن يتم استئناف المحاضرات مرة أخرى السبت المقبل، نظرا لانعقاد مؤتمر المحامين السنوي المقام بمدينة الغردقة في الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر الحالي.



كان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد افتتح في الثامن عشر من سبتمبر الحالي الدورة الثالثة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وما يزيد على ثلاثة آلاف محام من المشتركين في المعهد من نقابات شمال وجنوب القاهرة، وشمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، والقاهرة الجديدة، وحلوان.‎