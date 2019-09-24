حفل زفاف لـ 50 عريسًا وعروسة في سوهاج

أقامت مؤسسة خيرية حفل زفاف جماعي لـ50 عريسا وعروسة لغير القادرين، كذلك منح 20 مشروعا للشباب في سوهاج، بحضور محافظ الإقليم واللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



فيما أعرب محافظ سوهاج عن سعادته في المشاركة المجتمعية، ومساعدة أبناء المحافظة في بدء حياة جديدة خاصة مساعدة غير القادرين.