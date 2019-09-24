تفاصيل لقاء السيسي وترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يرصد تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب القناة السعودية، قدم الرئيس الأمريكي دعما قويا للرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقا: "لست قلقا على مصر، وشرف لي أن أكون صديق لمصر".

وشدد الرئيس ترامب، على العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين والزعيمين، وأكد على دعم الولايات المتحدة للدولة المصرية، بحسب وكالة رويترز العالمية.

ومن جانبه، صرح الرئيس السيسي، خلال القمة، أن المنطقة ستظل في حالة من عدم الاستقرار طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى الحكم.



