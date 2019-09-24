أحمد فلوكس: "اللي صدقوا إن فيه مظاهرات قالوا إني مسيحي"

تعجب الفنان أحمد فلوكس، من تصديق بعض الناس لإعلام الإخوان الذي يروج كذبًا لاندلاع تظاهرات في مدن عديدة بمصر.



وقال "فلوكس"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز":"اللي صدقوا إن فيه مظاهرات هم نفسهم اللي اقتنعوا إني مسيحي رغم إن اسمي أحمد!".



وأردف: "كلمة فيه ثورة زي أنت مسيحي بالنسبة لي، مع احترامي للمسيحيين أنا بأحيهم".