أحمد فلوكس: "اللي صدقوا إن فيه مظاهرات قالوا إني مسيحي"
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:03 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
تعجب الفنان أحمد فلوكس، من تصديق بعض الناس لإعلام الإخوان الذي يروج كذبًا لاندلاع تظاهرات في مدن عديدة بمصر.
وقال "فلوكس"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز":"اللي صدقوا إن فيه مظاهرات هم نفسهم اللي اقتنعوا إني مسيحي رغم إن اسمي أحمد!".
وأردف: "كلمة فيه ثورة زي أنت مسيحي بالنسبة لي، مع احترامي للمسيحيين أنا بأحيهم".
وقال "فلوكس"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز":"اللي صدقوا إن فيه مظاهرات هم نفسهم اللي اقتنعوا إني مسيحي رغم إن اسمي أحمد!".
وأردف: "كلمة فيه ثورة زي أنت مسيحي بالنسبة لي، مع احترامي للمسيحيين أنا بأحيهم".