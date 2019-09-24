مارسيليا يتعادل مع ديجون في الدوري الفرنسي

تعادل فريق مارسيليا مع مضيفه ديجون سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص السهلة التي سنحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

بهذه النتيجة رفع مارسيليا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف آنجيه ونيس، كما رفع ديجون رصيده إلى نقطتين في المركز العشرين (الأخير).

