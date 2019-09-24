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سياسي

عصام خليل: العفو الدولية تواصل تضليل الرأي العام

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:58 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
عائشة حسن
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قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن بيان منظمة العفو الدولية الصادر عنها اليوم لا يعدو كونه بيان تحريضي ضد الرئيس المصري ومؤسسات الدولة؛ واعتبر "خليل" مطلب المنظمة دول العالم بالتدخل لوقف ما أسمته زيفًا بـ"قمع الرئيس" بمثابة سقطة كبيرة للمنظمة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين الأحرار": "لا أعلم من أين جاءت العفو بمصطلح القمع وما هى الدلائل عليه؟ وكيف؟ مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية مارست حقها الطبيعي في حماية منشآتها ومواطنيها وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون".

وأكد "خليل" أن الدولة مارست حقها الطبيعي في الإطار القانوني والضوابط تجاه من أخترق وحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة واتخذ تجاههم الإجراءات القانونية والتحقيق معهم بحضور محاميهم وفق نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونصوص الدستور المصرى؛ مشيرًا إلى أن ذات الإجراءات اتخذت في بعض دول أوروبا التي شهدت اضطرابات في ميادينها الشهيرة ولم نسمع للعفو صوت فوجب عليها إلا تكيل بمكيالين.

وقال الدكتور خليل، إن إصرار العفو الدولية على استخدام مصطلح الاعتقال هو تدليس على الرأى العام حيث لايوجد في القانون المصري ما يعرف بالاعتقال حيث قضت المحكمة الدستورية بإلغاء الاعتقال؛ مطالبًا منظمة العفو الدولية بالالتزام بمعايير المهنية لتمارس عملها بحياد تجاه الشأن المصري.

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